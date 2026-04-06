Caos Pasquetta nel Lazio | blocco a Filettino e A1 in ginocchio

Il traffico nel Lazio si è intensificato nel tardo pomeriggio del 6 aprile 2026, con forti rallentamenti visibili in diverse strade della regione. In particolare, si sono verificati blocchi e code significative a Filettino e sull’autostrada A1, dove il traffico si è praticamente fermato. Le criticità sono state registrate intorno alle 19:10, a causa dei rientri di Pasquetta, che hanno coinvolto numerosi automobilisti in uscita e rientro dalla zona.

Il traffico regionale del 6 aprile 2026, verso le ore 19:10, registra forti rallentamenti in diverse arterie del Lazio a causa dei rientri legati alla tradizionale gita di Pasquetta. La situazione è aggravata da un blocco totale della viabilità sulla strada provinciale 3 di Filettino. Un incidente straccato ha causato la chiusura completa del tratto al chilometro 2 della provinciale 3 di Filettino. Il blocco interessa entrambi i sensi di marcia, generando code significative transita in quel settore. Il collasso delle arterie di collegamento tra Roma e le province. L’afflusso verso la capitale sta mettendo a dura prova l’autostrada A1 Roma Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos Pasquetta nel Lazio: blocco a Filettino e A1 in ginocchio A1: 4 uscite chiuse e blocco totale A1: deviazioniIl traffico sulla dorsale autostradale A1 subirà una serie di interruzioni notturne che impatteranno direttamente la viabilità tra la Ciociaria e il... Ancora caos sull'autostrada A1, tifosi di Lazio e Napoli si scontrano con mazze e bastoni. Cosa è successo all'albaL'autostrada A1 diventa ancora una volta teatro di scontri, a pochi giorni dalla decisione di vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina... Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta vicino Roma: 6 mete perfette a due passi dalla Capitale; Cosa fare a Pasquetta nel Lazio; Pasquetta a pochi passi da te; Pasqua e Pasquetta, cosa fare a Roma: messe, musei aperti, concerti e pic nic tra ciliegi e farfalle. Borghi Segreti di Pasquetta: Viaggi di Due Ore dal CaosScopri i borghi più autentici d'Italia per Pasquetta 2024: da Civita di Bagnoregio a Vigoleno, un viaggio nei luoghi dove il tempo si è fermato ... footballnews24.it Pasqua e Pasquetta: boom negli agriturismi. Le preferenze dei laziali per il week end di festaMa il 70% dei cittadini della regione ha comunque scelto il pranzo in casa e il 7% un picnic all’aria aperta. Ma vediamo come i laziali hanno deciso di trascorrere le feste ... latinatoday.it Pasquetta nel caos a Salerno: traffico in tilt tra derby all’Arechi gita fuori porta facebook Fuori dal caos, #GitaFuoriPorta in giardino, nel silenzio, per resettare la mente. Buona Pasquetta a tutti. #SalaLettura x.com