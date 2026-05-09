Caos al triage di Borgo Trento | uomo aggredisce una guardia

Un episodio di tensione si è verificato presso il servizio di triage dell'ospedale di Borgo Trento, dove un uomo ha aggredito una guardia e ha causato il blocco del reparto per diverse ore. Secondo quanto riferito, l'aggressore è riuscito a rientrare in ospedale dopo un episodio simile avvenuto il mese precedente. La situazione ha provocato disagi tra il personale e i pazienti presenti in quel momento.

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? Domande chiave Come ha fatto un solo uomo a bloccare il triage per ore?. Perché l'aggressore è potuto tornare in ospedale dopo l'episodio del mese scorso?. Quali misure concrete propone il sindacato per proteggere i sanitari?. Chi deve partecipare al tavolo istituzionale per risolvere il problema della sicurezza?.? In Breve L'uomo aveva già causato disordini simili presso la struttura lo scorso mese.. L'aggressione è iniziata alle ore 9 e degenerata verso le 16.. Marco Bognin di Uil Fpl Verona denuncia la pressione psicologica costante.. Il sindacato chiede un tavolo con Prefettura, Comune e Ulss 9.. L’ospedale di Borgo Trento è stato teatro di violenti disordini lo scorso 8 maggio, quando un uomo ha bloccato per ore l’area del triage colpendo i vetri e tentando di aggredire una guardia giurata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos al triage di Borgo Trento: uomo aggredisce una guardia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Caos al pronto soccorso di Borgo Trento, violento blocca triage per oreIeri, 8 maggio, il pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento è stato teatro di un nuovo episodio di violenza. Caos al Pronto soccorso, operatori barricati all’interno del triage: aggredita la guardia giurataCaos all’alba al Pronto soccorso di Rimini, dove domenica (26 aprile) un uomo ha aggredito il personale sanitario e una guardia giurata, costringendo...