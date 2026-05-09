Caos al pronto soccorso di Borgo Trento violento blocca triage per ore

Ieri, 8 maggio, il pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento ha vissuto un episodio di violenza che ha coinvolto un individuo che ha bloccato il triage per diverse ore. La situazione ha creato disagi tra i pazienti e il personale sanitario, che sono stati costretti ad affrontare una situazione di tensione prolungata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e riportare la calma.

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