Caos al pronto soccorso di Borgo Trento violento blocca triage per ore
Ieri, 8 maggio, il pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento ha vissuto un episodio di violenza che ha coinvolto un individuo che ha bloccato il triage per diverse ore. La situazione ha creato disagi tra i pazienti e il personale sanitario, che sono stati costretti ad affrontare una situazione di tensione prolungata. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e riportare la calma.
Ieri, 8 maggio, il pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento è stato teatro di un nuovo episodio di violenza. E il protagonista della vicenda è stato lo stesso soggetto che aveva già causato gravi disordini il mese scorso.La situazione di tensione è iniziata fin dalla mattinata, attorno alle.🔗 Leggi su Veronasera.it
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