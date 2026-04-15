Nella giornata del 15 aprile 2026, la città di Roma si trova in difficoltà a causa di una forte affluenza di pendolari e di intense precipitazioni che hanno interessato tutta la regione Lazio fin dalle prime ore. Il traffico si è congestionato, con molte zone del centro e della periferia che sono rimaste bloccate. Il Grande Raccordo Anulare (GRA) ha registrato lunghe code e rallentamenti, rendendo difficile la circolazione in tutta la capitale.

La mobilità romana affronta un mercoledì di forti complicazioni a causa di una combinazione tra l’elevata affluenza dei pendolari e le precipitazioni che stanno interessando la capitale e l’intera regione Lazio fin dalle prime ore del 15 aprile 2026. Il maltempo, caratterizzato da piogge diffuse con possibili fenomeni temporaleschi nelle prossime 24-36 ore, ha reso i flussi viari particolarmente difficili, specialmente sulle arterie principali che collegano il centro con le zone periferiche e i comuni limitrofi. L’impatto meteorologico sulle direttrici principali e sul Grande Raccordo Anulare. Le condizioni climatiche attuali, segnalate con un’allerta meteo gialla per la protezione civile su tutto il territorio laziale, hanno condizionato pesantemente la circolazione stradale sin dalle 07:30 di questa mattina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: pioggia e folla bloccano il traffico e il GRA

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