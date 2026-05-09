Canzi | Inter di altissimo livello Spesso ci si dimentica che la Juventus Women ha giocato più partite di tutti
L'allenatore della Juventus Women ha commentato la partita contro l'Inter, definendola di altissimo livello. Ha inoltre ricordato che la squadra bianconera ha disputato un numero di incontri superiore a quello di tutte le altre squadre del campionato. La sfida è terminata con un risultato che ha attirato l'attenzione degli esperti, sottolineando la qualità delle prestazioni offerte sul campo.
. Le parole del tecnico bianconero. Max Canzi ha presentato Juventus Women Inter ai canali ufficiali. Alle bianconere serve un punto per centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata ROSA PROFONDA – « Per noi è importante in questo finale di stagione avere a disposizione una rosa di giocatrici profonda e d’esperienza: stiamo arrivando alla fine e le ragazze sono sicuramente un po’ provate dalla lunga annata. Spesso ci dimentichiamo che siamo la squadra ad aver giocato più partite, arrivando fino in fondo in Coppa Italia e in Serie A Women’s Cup, andando avanti in Champions League e quindi giocando davvero tante gare nel corso degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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