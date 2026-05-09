L'allenatore della Juventus Women ha commentato la partita contro l'Inter, definendola di altissimo livello. Ha inoltre ricordato che la squadra bianconera ha disputato un numero di incontri superiore a quello di tutte le altre squadre del campionato. La sfida è terminata con un risultato che ha attirato l'attenzione degli esperti, sottolineando la qualità delle prestazioni offerte sul campo.

. Le parole del tecnico bianconero. Max Canzi ha presentato Juventus Women Inter ai canali ufficiali. Alle bianconere serve un punto per centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata ROSA PROFONDA – « Per noi è importante in questo finale di stagione avere a disposizione una rosa di giocatrici profonda e d’esperienza: stiamo arrivando alla fine e le ragazze sono sicuramente un po’ provate dalla lunga annata. Spesso ci dimentichiamo che siamo la squadra ad aver giocato più partite, arrivando fino in fondo in Coppa Italia e in Serie A Women’s Cup, andando avanti in Champions League e quindi giocando davvero tante gare nel corso degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Canzi: «Inter di altissimo livello. Spesso ci si dimentica che la Juventus Women ha giocato più partite di tutti»

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