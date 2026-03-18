Juventus Women Canzi non ha dubbi | La scorsa stagione è stata memorabile Su questa…

Da juventusnews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico delle Juventus Women ha commentato la stagione passata, definendola memorabile, e ha espresso la sua opinione sulla prossima, sottolineando che in campionato si poteva ottenere di più. Ha parlato delle prestazioni della squadra e ha evidenziato alcune aree di miglioramento senza entrare in dettagli specifici o analisi approfondite. La sua valutazione si concentra sui risultati ottenuti e sulle aspettative future.

Juventus Women, Canzi si è soffermato sulla stagione delle bianconere confermando che specialmente in campionato si poteva fare meglio. Il calcio femminile italiano ha celebrato i suoi protagonisti durante il prestigioso Gran Galà del Calcio ADICOSP Woman, dove i riflettori sono rimasti accesi sul progetto tecnico della Juventus Women. A ricevere il riconoscimento come miglior allenatore della passata stagione di Serie A è stato Max Canzi, il quale ha approfittato della platea per scattare un’istantanea precisa sul momento vissuto dal club bianconero e sulle ambizioni future. Il tecnico ha analizzato il percorso di crescita della squadra, sottolineando come il DNA vincente faccia parte integrante del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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