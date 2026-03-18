Juventus Women Canzi non ha dubbi | La scorsa stagione è stata memorabile Su questa…

Il tecnico delle Juventus Women ha commentato la stagione passata, definendola memorabile, e ha espresso la sua opinione sulla prossima, sottolineando che in campionato si poteva ottenere di più. Ha parlato delle prestazioni della squadra e ha evidenziato alcune aree di miglioramento senza entrare in dettagli specifici o analisi approfondite. La sua valutazione si concentra sui risultati ottenuti e sulle aspettative future.

Juventus Women, Canzi si è soffermato sulla stagione delle bianconere confermando che specialmente in campionato si poteva fare meglio. Il calcio femminile italiano ha celebrato i suoi protagonisti durante il prestigioso Gran Galà del Calcio ADICOSP Woman, dove i riflettori sono rimasti accesi sul progetto tecnico della Juventus Women. A ricevere il riconoscimento come miglior allenatore della passata stagione di Serie A è stato Max Canzi, il quale ha approfittato della platea per scattare un’istantanea precisa sul momento vissuto dal club bianconero e sulle ambizioni future. Il tecnico ha analizzato il percorso di crescita della squadra, sottolineando come il DNA vincente faccia parte integrante del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Canzi non ha dubbi: «La scorsa stagione è stata memorabile. Su questa…» Articoli correlati Juventus Women, Canzi avverte: «Como? La partita d’andata deve servirci da monito. Capeta ha grande esperienza internazionale»Osimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Juventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione?di Mauro MunnoJuventus Women: Rosucci fino alla fine, Canzi fino a fine stagione? La capitana custode di valori non negoziabili, Max valutato a... Il raddoppio della Juventus Women contro l'Inter nella Serie A Women's Cup Contenuti utili per approfondire Juventus Women Temi più discussi: Women | Massimiliano Canzi presenta Juventus-Milan; La Juventus Women torna a giocare in campionato, dopo la vittoria nell'andata della semifinale di Coppa Italia; Juve Women show, Beccari e Capeta stendono la Fiorentina: finale di Coppa Italia ad un passo; Massimiliano Canzi presenta Fiorentina-Juventus di Coppa Italia Women. Juve, Canzi: In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrarePremiato come miglior allenatore della passata stagione di Serie A Women, il tecnico della Juventus Max Canzi ha parlato ai nostri microfoni nel corso. tuttomercatoweb.com WOMEN| Genoa-Juventus sarà visibile su DAZNImpegno in trasferta per le bianconere guidate da mister Canzi. La Juventus Women affronterà il Genoa nella 17ª giornata di campionato. juvenews.eu #JuventusWomen, le prime parole di #Rasmussen 'Sono un'attaccante che vede bene la porta' x.com Juventus Women, le prime parole di Rasmussen 'Sono un'attaccante che vede bene la porta' - facebook.com facebook