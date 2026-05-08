Sequestro cantiere via Zecca Vecchia a Milano il confronto tra progetto dell' hotel a 5 piani con le immagini degli scavi nell' antica Mediolanum la petizione per lasciarlo a verde

A Milano, un cantiere in via Zecca Vecchia è stato sottoposto a sequestro. La disputa riguarda un progetto per un hotel di cinque piani con 199 stanze, approvato dal Comune senza valutazioni approfondite. Le immagini degli scavi mostrano tracce dell'antica Mediolanum e hanno portato alla nascita di una petizione che chiede di mantenere l’area come spazio verde. La questione coinvolge aspetti storici, archeologici e urbanistici della zona.

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Volevano costruire un hotel di cinque piani, 199 stanze - con parere "inerte" del Comune -, su un'area di inestimabile valore storico-archeologico nel cuore di Milano. Il caso del sequestro del cantiere di via Zecca Vecchia interroga ancora una volta la responsabilità delle istituzioni nei confronti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sequestro cantiere via Zecca Vecchia a Milano, il confronto tra progetto dell'hotel a 5 piani con le immagini degli scavi nell'antica Mediolanum, la petizione per lasciarlo a verde Notizie correlate Sequestro cantiere via Zecca Vecchia a Milano, le FOTO di scavi e preziosi reperti romani nell'area destinata a costruzione di un hotelVolevano costruire un hotel di cinque piani, 199 stanze - con parere "inerte" del Comune -, su un'area di inestimabile valore storico-archeologico... Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato cantiere via Zecca Vecchia: hotel su scavi archeologiciLa guardia di finanza di Milano ha sequestrato oggi il cantiere di un hotel in costruzione da 199 stanze in via Zecca Vecchia, nel pieno centro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a Milano; Milano, urbanistica, sequestrato il cantiere in via Zecca Vecchia: Atti falsi per edificare hotel da 199 stanze su importante sito archeologico; Urbanistica a Milano, sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia: Hotel su sito archeologico; Milano | Cinquevie – Sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia… e ora?. È stato sequestrato il cantiere di un nuovo hotel in centro a MilanoNell'area era in costruzione un hotel a cinque piani per un totale di circa duecento stanze dove c'era un ex garage. L'accusa: Atti falsi per l'edificazione su importante sito archeologico ... milanotoday.it Urbanistica a Milano, sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia: Hotel su sito archeologicoSecondo le ipotesi la pm Marina Petruzzella e dell’aggiunto Paolo Ielo i costruttori si sarebbe avvalso di tutta una serie di atti falsi ... milano.repubblica.it Milano | Cinquevie – Sequestrato il cantiere di via Zecca Vecchia… e ora - facebook.com facebook Sotto sequestro il garage diventato hotel di lusso Nuovo filone dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. 38 indagati per il cantiere di Via Zecca Vecchia: "Asportati anche reperti archeologici" Il servizio di Elisabetta Santon x.com