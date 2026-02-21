Lavori Hera in via XX Settembre Il cantiere scatta questo lunedì

Lavori sulla rete idrica di Hera sono iniziati oggi in via XX Settembre, causando temporanei disagi al traffico e ai residenti. Il cantiere prevede la sostituzione di alcune tubature vecchie e la sistemazione di punti critici lungo la strada principale. Le operazioni si concentrano in orari diurni per ridurre al minimo i disservizi, ma alcune fermate del bus potrebbero essere spostate. La manutenzione durerà almeno due settimane.

Prosegue il percorso di ammodernamento delle infrastrutture cittadine con un nuovo e significativo intervento sulla rete idrica comunale. Il Gruppo Hera, infatti, fa sapere che a partire da lunedì avvierà un cantiere in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Cola e via Dante Alighieri, per l’esecuzione di un intervento di rinnovo delle reti idriche inserito nel piano di potenziamento dell’infrastruttura acquedottistica comunale. L’opera, progettata e diretta da HERAtech, società del Gruppo Hera, prevede un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro, finanziato mediante fondi Pnrr.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maxi cantiere di via XX Settembre, il punto sui lavori: previsto per l'estate ripristino della viabilitàQuesta mattina si è tenuto un nuovo incontro tra tecnici e amministratori per fare il punto sui lavori in corso a via XX Settembre.

Quattro assi: da lunedì lavori in via Cantore e via XX Settembre, divieti e modifiche alla viabilitàDa lunedì 19 gennaio, in via Cantore e via XX Settembre, avranno inizio i lavori per la posa dei nuovi cavidotti, nell’ambito del progetto dei Quattro Assi del Trasporto Pubblico Locale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.