Cantano le pistole così gli anarchici celebrano gli spari di Cospito ad Adinolfi
Il 7 maggio a Genova, in un quartiere ricco, alcuni manifestanti hanno cantato una canzone che fa riferimento alle armi, in occasione di un evento legato alle proteste per Alfredo Cospito. Questa manifestazione ha attirato l'attenzione sulla presenza di alcuni gruppi anarchici che hanno scelto di esprimersi attraverso musica e parole, celebrando simbolicamente gli episodi di violenza associati alle proteste in corso.
«Lunedì 7 maggio Genova era in fiore. Nei quartieri dei ricchi cantano le pistole». La danza macabra degli anarchici si balla sulle note e sulle parole di una canzone scritta durante le proteste per il 41 bis ad Alfredo Cospito. L'occasione è l'anniversario della gambizzazione di Roberto Adinolfi, dirigente di Ansaldo Nucleare, nel 2012. «Con Adinolfi gridando mamà, il nucleare non passerà», recita il testo che promette vendetta allo Stato: «Per ogni prigioniero a fuoco una caserma», e compagnia cantante. I circoli anarchici di rito cospitiano nelle scorse ore l'hanno rilanciata sui loro canali insieme a uno scritto che a scanso di equivoci...🔗 Leggi su Iltempo.it
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