Cantano le pistole così gli anarchici celebrano gli spari di Cospito ad Adinolfi

Il 7 maggio a Genova, in un quartiere ricco, alcuni manifestanti hanno cantato una canzone che fa riferimento alle armi, in occasione di un evento legato alle proteste per Alfredo Cospito. Questa manifestazione ha attirato l'attenzione sulla presenza di alcuni gruppi anarchici che hanno scelto di esprimersi attraverso musica e parole, celebrando simbolicamente gli episodi di violenza associati alle proteste in corso.

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