Gli anarchici preparano l' azione Pronti i cortei in nome di Cospito

Gli anarchici stanno organizzando cortei in diverse città, annunciando manifestazioni in nome di Alfredo Cospito. La preparazione delle azioni si sta intensificando, con volantini e comunicati distribuiti tra i sostenitori. Le proteste sono state annunciate come risposta alle condizioni di detenzione e alle politiche penali adottate, e si svolgeranno nelle prossime settimane. Le autorità monitorano attentamente i movimenti e le eventuali manifestazioni di protesta.

La strategia per riprendere in mano l'eredità del leader anarchico Alfredo Cospito è solo all'inizio e sembra che il piano da mettere in atto si stia strutturando in modo molto più completo rispetto alle rivendicazioni "spot" che si sono registrate per i vari sabotaggi o le interruzioni di pubblico servizio. I motivi principali che si celano dietro questo nuovo ordine sono due, oltre al clima di antimperialismo che anima le piazze antagoniste e che funge da perfetto humus per giustificare la violenza. In primis l'avvicinarsi della scadenza a maggio del 41 bis per Cospito (regime in cui è detenuto a Sassari) che potrà essere prolungato o revocato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli anarchici preparano l'azione. Pronti i cortei in nome di Cospito L’accelerazione degli «anarchici informali», nel nome di Cospito e dell’antimilitarismo«Il potere si prepara alla guerra e anche noi, anarchici, rivoluzionari, individui coscienti vorremmo fare lo stesso». “Sabotiamo il fronte interno”. Tornano in piazza gli anarchici per CospitoTre manifestazioni in pochi giorni per l’anarchico al 41-bis in un contesto di gravi tensioni internazionali: è il ritorno dei linguaggi che... Anarchici morti, per chi era la bomba? L'ipotesi di un attacco mirato, i possibili obiettivi e il timore di complici pronti a colpireA poche centinaia di metri si trovano due linee ferroviarie strategiche, ma gli investigatori non escludono che il bersaglio potesse essere un edificio simbolico Un casolare abbandonato sventrato da ... leggo.it Fermo preventivo per 91 anarchici che volevano commemorare i 2 militanti morti. Lega: Pronta legge per definire gli Antifa dei terroristi. Meloni: Il Decreto Sicurezza ...Dopo il divieto della Questura di Roma gli agenti hanno bloccato le presone ai diversi accessi del Parco degli Acquedotti dove era in programma una manifestazione in ricordo di Sara Ardizzone e Alessa ... quotidiano.net