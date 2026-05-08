Canoa velocità Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschile

A Szeged, in Ungheria, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Gabriele Casadei ha ottenuto il miglior tempo e si è qualificato per la finale. Buone prestazioni anche per il K4 maschile, che ha mostrato buoni segnali nelle prime gare della stagione. Le competizioni sono state disputate nelle acque della città ungherese, con numerosi atleti che si sono sfidati per ottenere un posto nelle finali.

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A Szeged (Ungheria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. La sessione mattutina dedicata alle batterie e alle semifinali si è rivelata soddisfacente per l’Italia, soprattutto per merito di Gabriele Casadei, che ha firmato il miglior tempo nel C1 1000 metri (3:59.44) e si è qualificato alla finale, da cui Carlo Tacchini è invece rimasto è escluso per tre centesimi (4:03.27, nono alle spalle del polacco Wiktor Grazunow). Il K4 500 metri di Federico Zanutta, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato si sono meritati l’approdo all’atto conclusivo grazie al terzo posto conseguito nella propria semifinale con il tempo di 1:23.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschile Notizie correlate Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a SzegedK1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto K1 500 M: Achille Spadacini | Alessio Campari K1 200 W: Lucrezia Zironi C1 200 M: Nicolae Craciun C1 500 M:... Goggia migliora nella seconda prova in Val di Fassa. Bene Nadia Delago e Pirovano, Ortlieb miglior tempoLa seconda prova cronometrata della discesa libera di Val di Fassa offre indicazioni confortanti per l’Italia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Canoa velocità: da Szeged comincia la Coppa del Mondo, 22 azzurri in gara; Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a Szeged; Szeged: gli equipaggi azzurri al via in Ungheria per l'esordio stagionale nella Coppa del Mondo; Canoa velocità, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: doppio impegno ravvicinato per gli azzurri. Canoa velocità, Gabriele Casadei in finale col miglior tempo a Szeged! Bene anche il K4 maschileA Szeged (Ungheria) è incominciata la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. La sessione mattutina dedicata alle batterie e alle ... oasport.it Canoa velocità: da Szeged comincia la Coppa del Mondo, 22 azzurri in garaIl tempio della canoa di Szeged darà il via alla Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, i migliori interpreti della ... cronacamilano.it