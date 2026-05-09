Il rappresentante di un ente ha dichiarato che sono stati persi 500 mila euro destinati a progetti sui servizi. Sono state poste alcune domande su come sono andati persi questi fondi e sul motivo per cui l’assistenza ai ragazzi con disabilità è limitata a quattro ore. La questione riguarda anche la gestione delle risorse e le modalità di distribuzione dei servizi.

? Domande chiave Come sono andati persi i 500 mila euro destinati ai servizi?. Perché l'assistenza per i ragazzi con disabilità è solo di quattro ore?. Chi deve garantire l'accessibilità a Palazzo San Giorgio e via Marina?. Come verrà realizzato il nuovo centro per l'autismo nel centro città?.? In Breve Assistenza per disabili limitata a sole quattro ore settimanali per i giovani.. Barriere architettoniche segnalate in via Marina e presso Palazzo San Giorgio.. Proposta creazione nuovo centro per l'autismo nel cuore di Reggio Calabria.. Intervento regionale tramite commissariamento per gestire i fondi sociali persi.. Durante l’ultima puntata...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannizzaro: “500 mila euro persi per mancati progetti sui servizi

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