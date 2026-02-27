Strada verso Punta Bianca nel degrado persi 602 mila euro per il ripristino
A Agrigento, una strada verso Punta Bianca si trova in stato di abbandono, con 602 mila euro spesi per il ripristino che sono andati perduti. La strada, che potrebbe migliorare la viabilità nella zona costiera orientale e ridurre il traffico nel centro urbano, rimane in condizioni degradate. Nessun intervento attualmente è stato promosso per il suo ripristino o manutenzione.
Ad Agrigento c’è una strada che potrebbe cambiare gli equilibri della viabilità nella fascia costiera orientale e alleggerire uno dei punti più congestionati della città. Un collegamento strategico, pensato per unire la statale alla provinciale e aprire un corridoio alternativo verso il mare, ma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
"Portaci soldi e gioielli che li benediciamo e allontaniamo la sfortuna", 74enne truffato: persi 2 mila euroUn incontro casuale, parole pronunciate con tono rassicurante e la paura improvvisa che qualcosa di brutto possa colpire i propri cari.
Presutti (Pd) attacca la giunta Masci: "Persi 100 mila euro di fondi per il mattatoio a causa della sciatteria del centrodestra"Il consigliere comunale interviene attaccando l'amministrazione comunale Masci in merito ai presunti fondi persi per la ristrutturazione del...