Strada verso Punta Bianca nel degrado persi 602 mila euro per il ripristino

A Agrigento, una strada verso Punta Bianca si trova in stato di abbandono, con 602 mila euro spesi per il ripristino che sono andati perduti. La strada, che potrebbe migliorare la viabilità nella zona costiera orientale e ridurre il traffico nel centro urbano, rimane in condizioni degradate. Nessun intervento attualmente è stato promosso per il suo ripristino o manutenzione.