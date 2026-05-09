Cane avvelenato a Buccino | intervengono veterinari e guardia agroforestale

A Buccino, nelle prime ore del mattino, un cane di grossa taglia appartenente a una famiglia locale è stato trovato avvelenato. Sul posto sono intervenuti veterinari e personale della guardia agroforestale per le verifiche del caso. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause dell’episodio e individuare eventuali responsabili. La presenza di sostanze tossiche nel luogo è stata confermata durante i controlli.

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