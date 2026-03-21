Tre case sono state saccheggiate dai ladri che hanno spaccato porte e finestre, rubando tutto ciò che hanno trovato. Durante l’ultimo colpo, il cane da guardia è stato avvelenato e si trova ora sotto cure veterinarie. L’allarme antintrusione ha suonato ripetutamente, segnalando le intrusioni in diverse abitazioni della zona, dove i furti si susseguono con frequenza.

L’allarme non smette mai di suonare. E ciclicamente purtroppo si ’riaccende’, un po’ dappertutto sul nostro territorio martoriato dai delinquenti. L’attività dei ladri non conosce soste e così si registrano nuovi preoccupanti episodi di infrazioni, che non fanno stare tranquilli i residenti. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono avvenuti e riguardano le cittadine di Barbarasco e Villafranca in Lunigiana, dove si sono registrate razzie nelle abitazioni. In un’occasione, i malviventi sono arrivati anche ad avvelenare il cane di casa. Si tratta di ladri specializzati in furti negli appartamenti, quelli che operano in questo territorio:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre case razziate dai ladri. Spaccano e rubano tutto. Avvelenato il cane da guardia

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