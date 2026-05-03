L’associazione Avs ha espresso nuovamente il suo dissenso riguardo al progetto di trasferimento del centro di aggregazione giovanile dal centro storico ai locali della biblioteca comunale, situati fuori dalle mura cittadine. Secondo l’associazione, questa decisione sarebbe poco lungimirante e dannosa per le attività rivolte ai giovani. La posizione di Avs si aggiunge alle critiche già sollevate sul cambiamento di sede del centro di aggregazione.

Sul futuro del centro di aggregazione giovanile, che l’amministrazione vuole trasferire dal centro storico agli spazi della biblioteca comunale (fuori dalla cinta muraria), Avs ribadisce la sua contrarietà, ritenendola "una scelta miope e penalizzante. Torniamo a chiedere l’apertura di un confronto". Riprendendo quanto affermato dal sindaco Gionata Calcinari "sostenendo – riferisce Avs - che i locali della biblioteca sarebbero più ampi e idonei rispetto a quelli attuali del Cag, che non si perderanno né servizi, né qualità, noi rileviamo invece che nella nuova sede non c’è uno spazio verde esterno e questo è un elemento di forte preoccupazione per molte famiglie in termini di sicurezza ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avs: "Il trasferimento è una scelta miope"

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