Oltre 300 screening gratuiti in poche ore | successo per la mattinata dedicata al diabete

Nella mattinata dedicata alla prevenzione del diabete, sono stati effettuati oltre 300 screening gratuiti in poche ore. L’iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini di Padova, dimostrando come il tema della salute sia di grande interesse tra la popolazione locale. L'evento si è svolto in un ambiente aperto e accessibile, e ha visto un’ampia partecipazione di persone desiderose di monitorare il proprio stato di salute.

Più di 300 screening eseguiti in una sola mattinata e una risposta che conferma quanto il tema della prevenzione sia sentito dai padovani. Si è chiusa con numeri molto significativi la settima edizione di “Muoviamoci per il Diabete”, l’iniziativa che si è svolta a Padova domenica 12 aprile e che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it DiaBeat in Romagna: AI e screening gratuiti contro il diabeteLa Wellness Foundation promuove DiaBeat, un’iniziativa di prevenzione contro il diabete che coinvolgerà le province di Rimini e Forlì-Cesena dal 19... Oltre 500 screening respiratori gratuiti in tre giorni: grande successo per l'iniziativa del Gruppo Amici per lo SportFALCONARA MARITTIMA – Era uno degli eventi più sentiti dal Gruppo Amici per lo Sport in questo inizio di 2026 e l'attesa è stata ampiamente ripagata. Temi più discussi: Tutto pronto per il Lions Day: al servizio di un mondo che ha bisogno; Tennis & Friends, la longevità parte dallo sport; Giochi, visite mediche e solidarietà. Tutti i colori del nuovo Lions Day; MelanomaDay a Isola del Liri, prevenzione in primo piano nella provincia di Frosinone: screening gratuiti e convegno ECM. Oltre 2.300 screening gratuiti, Bertolaso applaude l’Accademia dello Sport: Ha portato la sanità vicino alle personeL’assessore al Welfare di Regione Lombardia incontra i medici protagonisti dell’iniziativa messa in campo a fine maggio dall’associazione: Hanno dimostrato davvero cosa significa fare salute pubblica ... bergamonews.it Tumore alla bocca. A Milano screening gratuiti per oltre 300 personeÈ il bilancio della 1ª 'Giornata della Salute' dedicata alla prevenzione del cancro della bocca, organizzata sabato dall'Ordine dei medici e dei chirurghi odontoiatri della provincia di Milano. quotidianosanita.it Con oltre settanta eventi proposti su tutto il territorio da aprile a ottobre, Ardesio, paese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, si prepara ad una nuova intensa stagione con iniziative pensate per tutti e un’accoglienza sempre più strutturata. - facebook.com facebook Ormai l'Iran va oltre la vittoria nella guerra del trollaggio passa allo smascheramento del trumpismo x.com