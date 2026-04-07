DiaBeat in Romagna | AI e screening gratuiti contro il diabete

La Wellness Foundation ha avviato un’iniziativa di prevenzione contro il diabete chiamata DiaBeat, che si svolgerà nelle province di Rimini e Forlì-Cesena dal 19 aprile fino alla fine di maggio. L’evento prevede screening gratuiti e utilizzo di intelligenza artificiale per individuare eventuali fattori di rischio. La campagna mira a sensibilizzare la popolazione locale sulla prevenzione e il monitoraggio della malattia.

La Wellness Foundation promuove DiaBeat, un’iniziativa di prevenzione contro il diabete che coinvolgerà le province di Rimini e Forlì-Cesena dal 19 aprile fino a fine maggio. Il progetto nasce in occasione della Giornata mondiale della Salute attraverso una sinergia tra Ausl Romagna, Diabete Romagna e Technogym. Il programma gode del sostegno dell’Ordine dei farmacisti di Rimini e si avvale della rete di presidi sanitari, palestre della salute e farmacie attive sul territorio romagnolo per raggiungere i cittadini. Tecnologia e screening per contrastare la sedentarietà. L’attivazione ufficiale di DiaBeat coinciderà con la Diabetes Marathon 2026, prevista per domenica 19 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DiaBeat in Romagna: AI e screening gratuiti contro il diabete Leggi anche: Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete Caltanissetta: screening gratuiti e olio d’oliva controLa primavera porta con sé un appuntamento cruciale per la salute pubblica a Caltanissetta, dove dal 23 al 29 marzo si svolgerà la Settimana Nazionale... Temi più discussi: Diabetes Marathon. Si va di corsa nei parchi per raccogliere fondi: Il traguardo è la salute; Presentata la tredicesima edizione di Diabetes Marathon, al via il 19 aprile a Forlì; Diabetes Marathon: tremila persone per le vie di Forlì per capire l'importanza di avere un sano stile di vita. Campagna DiaBeat in Romagna: screening gratuiti e Technogym Checkup per la prevenzioneIn Romagna prende il via DiaBeat: controlli gratuiti di glicemia e pressione, valutazioni con Technogym e appuntamenti legati alla Diabetes Marathon per favorire la prevenzione del diabete ... notizie.it Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della Salute, Wellness Foundation lancia 'DiaBeat', nuova campagna di prevenzione del diabete ... tuobenessere.it Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete - facebook.com facebook