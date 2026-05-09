Campioni si Diventa oggi la conclusione del progetto al ' Vanvitelli-Stracca-Angelini'
Oggi si è concluso il progetto “Campioni si Diventa” presso l’Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Il progetto ha coinvolto le classi del triennio dell’indirizzo agrario, con attività e incontri dedicati agli studenti. La finalità era di offrire un’esperienza formativa legata al settore agrario, coinvolgendo direttamente gli studenti delle classi interessate. La cerimonia di chiusura si è svolta questa mattina nell’istituto.
ANCONA – Si è concluso oggi il progetto “Campioni si Diventa”, che ha visto coinvolte le classi del triennio dell’indirizzo agrario dell’Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Una mattinata speciale all’Auditorium dell’Istvas di Ancona, tra sport, valori e.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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