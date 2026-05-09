Campioni si Diventa oggi la conclusione del progetto al ' Vanvitelli-Stracca-Angelini'

Oggi si è concluso il progetto “Campioni si Diventa” presso l’Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Il progetto ha coinvolto le classi del triennio dell’indirizzo agrario, con attività e incontri dedicati agli studenti. La finalità era di offrire un’esperienza formativa legata al settore agrario, coinvolgendo direttamente gli studenti delle classi interessate. La cerimonia di chiusura si è svolta questa mattina nell’istituto.

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