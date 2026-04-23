Due studenti dell' Iis Vanvitelli Stracca Angelini alle finali dei Campionati delle Scienze naturali 2026
Due studenti dell'Istituto Tecnico “Vanvitelli Stracca Angelini” hanno raggiunto le finali dei Campionati delle Scienze naturali 2026. Entrambi frequentano la quinta classe con indirizzo Biotecnologie sanitarie e si sono distinti nelle prove svolte a livello regionale. La scuola ha comunicato i risultati positivi ottenuti dai giovani partecipanti, che si sono qualificati per la fase finale della competizione nazionale.
ANCONA – L’Iis “Vanvitelli Stracca Angelini” è lieto di comunicare che Elizaveta Radtsig e Giovanni Martini, studenti della quinta a indirizzo Biotecnologie sanitarie hanno riportato eccellenti risultati nelle prove regionali dei Campionati delle Scienze naturali 2026, classificandosi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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