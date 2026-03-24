Il calcio che diventa normalità Dai campioni arancioni al progetto-studio con il Cnr

Pistoia, 24 marzo 2026 – Al campo B di Pistoia Ovest non si respira l’aria ingessata dei grandi eventi ufficiali e anche i tanti rappresentanti delle istituzioni passati di qui, quasi si mimetizzano. C’è l’odore dell’erba tagliata, il rumore dei tacchetti sull’asfalto prima di entrare nel rettangolo verde e quel brusio eccitato che solo il calcio di base sa regalare. Dimenticate i pietismi. In campo, la sinergia tra i ragazzi del settore giovanile e gli atleti della Pistoiese For Special non è un esercizio di stile, è una partita. Si corre, si sbaglia, si segna e si esulta. E poi, si stringono le mani ai campioni, si fanno domande curiose, ci si prende in giro per i fisici non più da massima serie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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