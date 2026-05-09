Lo chiamavano indio, el macho e là, nei quartieri più rudi e putridi di Santa Fè dove era emerso – sestogenito di dodici fratelli di una famiglia poverissima, in fuga dalla vita che ha sempre corso più veloce di lui –, si era guadagnato il soprannome di Escopeta, il fucile da caccia spagnolo noto per la sua potenza devastante, per il suo essere, insomma, un’arma letale. E Carlos Monzon era, eccome, un’arma letale. Dentro e fuori dal ring. Dentro – parola di Bob Arum, uno dei più grandi manager di boxe di tutti i tempi – "era il più forte peso medio di sempre". Fuori da lì, oltre il ring, Monzon non trovava più regole, quelle regole che fra le corde erano ben chiare, come un quadro e la sua cornice.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Campione sul ring, vittima dei suoi eccessi nella vita: uccise la moglie e si schiantò correndo verso il carcere su una Porsche. Monzon il selvaggio. Fece a pugni con la morte

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