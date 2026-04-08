Un pensionato di 72 anni ha patteggiato due anni di reclusione con pena sospesa e la sospensione della patente per quattro anni, dopo aver travolto e ucciso una ciclista di 19 anni il 24 gennaio 2025. L’uomo non ha mai chiesto scusa alla famiglia della vittima. Il padre della ragazza ha commentato che l’uomo avrà i suoi motivi, senza aggiungere altre dichiarazioni.

Travolse e uccise Sara Piffer, ciclista 19enne, il 24 gennaio 2025, più di un anno fa. Adesso un pensionato di 72 anni ha patteggiato due anni (con pena sospesa) la sospensione della patente per quattro anni. È questa la decisione del tribunale. La ragazza, una promessa del ciclismo, si stava allenando con il fratello – anche lui agonista nella categoria under 23 – sulla via Battisti, tra Mezzocorona e Mezzolombardo, quando è stata travolta dall’auto del 72enne in fase di sorpasso. Da quel momento non è mai arrivato un segnale di scuse o di solidarietà alla famiglia da parte dell’uomo coinvolto nell’incidente. Nonostante ciò, la famiglia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise la ciclista Sara Piffer: 72enne patteggia la pena, ma non ha mai chiesto scusa. Il padre della vittima: “Avrà i suoi motivi”

Patteggia il pensionato che investì e uccise Sara PifferAGI - Il pensionato falegname di 72 anni, che investì e uccise la promessa del ciclismo Sara Piffer, 19 anni, ha patteggiato due anni per omicidio...

Il poliziotto Cinturrino ha chiesto scusa alle divise, ma non alla famiglia della vittimaHa chiesto scusa "alle divise", non alla famiglia di Mansouri: il gesto di Cinturrino racconta più del delitto e riaccende il nodo politico sulle...

Temi più discussi: Investì e uccise la ciclista Sara Piffer, il settantaduenne patteggia due anni: patente sospesa per quattro; Omicidio stradale, due anni all'automobilista che investì Sara Piffer; DUE ANNI CON LA CONDIZIONALE PER L'AUTOMOBILISTA CHE INVESTÌ E UCCISE SARA PIFFER; 'Trump a conoscenza della proposta del Pakistan, risposta a breve'.

Investì e uccise la giovane promessa del ciclismo Sara Piffer, il pensionato 72enne patteggia due anni per omicidio stradaleTRENTO. Sono passati 14 mesi dalla tragica mattina del 24 gennaio 2025 quando la 19enne ciclista Sara Piffer morì travolta da un auto mentre si allenava in bici con il fratello Christian (QUI ARTICOLO ... ildolomiti.it

Omicidio stradale, due anni all'automobilista che investì Sara PifferSi è concluso al tribunale di Trento con una condanna a due anni, con pena sospesa, il procedimento giudiziario a carico dell'automobilista di 72 anni che il 24 gennaio 2025 in fase investì e uccise ... rainews.it

Due anni di pena sospesa. È questa la decisione del tribunale per il pensionato di 72 anni che, il 24 gennaio 2025, ha travolto e ucciso con la sua auto Sara Piffer. - facebook.com facebook

Patteggia due anni il pensionato che investì e uccise Sara Piffer. La promessa del ciclismo di 19 anni si stava allenando in compagnia del fratello #ANSA x.com