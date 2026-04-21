Campionato sammarinese Volata per il titolo il Tre Fiori è a un passo dallo scudetto

Il campionato sammarinese sta entrando nella fase decisiva, con la penultima giornata che ha regalato partite intense e risultati che modificano la classifica. La corsa al titolo si fa sempre più affollata, e il Tre Fiori si trova ormai vicino alla conquista dello scudetto. Restano da giocare ancora 90 minuti per conoscere il nome della squadra campione della stagione.

Il campionato sammarinese si avvia al gran finale con una penultima giornata scandita da emozioni forti e verdetti che iniziano a delinearsi, anche se per lo scudetto bisognerà attendere gli ultimi 90 minuti. Il duello per lo scudetto tra Tre Fiori e Virtus ha acceso i campi di Dogana e Acquaviva, regalando emozioni contrastanti che lasciano il verdetto definitivo aperto fino all’ultimo turno. Anche se i primi sono a un passo dal successo. A Dogana, il Tre Fiori di Danilo Girolomoni — ex della sfida — ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare un Faetano orgoglioso. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, la capolista ha trovato lo spunto decisivo al 52’: un’inarrestabile discesa di Benedettini ha innescato Bernardi, il cui tiro sporco si è trasformato nell’assist perfetto per il colpo di tacco di Prandelli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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