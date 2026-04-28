Il Tre Fiori ha vinto il campionato sammarinese, conquistando il suo nono scudetto dopo sei anni. La vittoria è arrivata al termine di una stagione intensa, caratterizzata da un confronto serrato con la Virtus. La squadra di Fiorentino si è aggiudicata il titolo e si prepara ora a partecipare alla Champions League.

Il Tre Fiori è campione di San Marino. Dopo sei anni di attesa, il club di Fiorentino conquista il suo nono scudetto al termine di un duello mozzafiato con la Virtus. Nell’ultimo atto della stagione regolare, ai gialloblù di Girolomoni bastava un pareggio contro il Pennarossa e così è stato. Nonostante il vantaggio di Prandelli al 68’, l’incontro di Acquaviva si è chiuso sull’1-1 per via del rigore trasformato da Domini, risultato sufficiente per blindare il primato in classifica e staccare il pass per i preliminari di Champions League (foto Pruccoli). Inutile la prova di forza della Virtus, che ha travolto la Libertas con un roboante 9-0 (doppiette di Lombardi e Zenoni), dovendo però cedere lo scettro ai rivali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campionato sammarinese. Il Tre Fiori conquista lo scudetto e vola in Champions

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