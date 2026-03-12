La scuola Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli sugli scudi alla Coppa di Karate Città di Tolentino

La scuola Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha partecipato alla 16esima Coppa di Karate Città di Tolentino, tenutasi il 12 marzo 2026. Gli atleti della scuola hanno affrontato le gare in diverse categorie, portando a casa risultati significativi. La competizione ha visto la presenza di numerosi partecipanti provenienti da varie regioni. La manifestazione si è svolta presso il palazzetto dello sport della città.

Tolentino, 12 marzo 2026 - La Scuola "Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli", alla 16esima Coppa di Karate Città di Tolentino che si è svolta domenica primo marzo, ha conquistato ben 113 medaglie (45 oro - 29 argento - 39 bronzo) guadagnando il terzo posto nella classifica pre-agonistica, il primo in quella agonistica e il primo anche nella classifica generale su 22 società partecipanti. Un successo al Palazzetto dello sport "Giulio Chierici", sotto la bandiera dello Csen (Centro sportivo educativo nazionale), per la manifestazione organizzata dal direttore tecnico del Dojo Kyu Shin Karate, maestro Fabrizio Tarulli, e dal comitato Csen Marche in collaborazione con il comitato provinciale.