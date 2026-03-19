Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Jeanmonnot conquista la generale Vittozzi in lotta per il podio

La Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, dove si sono disputate le prime gare della stagione. La competizione prevede un totale di nove tappe e 21 eventi, con atlete provenienti da diversi Paesi che si sfidano per la leadership della classifica generale. Tra le protagoniste, Jeanmonnot si è aggiudicata la posizione di testa, mentre Vittozzi continua a lottare per un posto tra le migliori.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026. 1 Lou Jeanmonnot FRA 1054 2... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot conquista la generale, Vittozzi in lotta per il podio Articoli correlati Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot ad un passo dal successo aritmetico, Vittozzi in lotta per il podioLA GRANDEZZA DELL’OLIMPIONICA! Lisa Vittozzi delizia ad Otepää e domina la gara che la consacrò ai Giochi LA GRANDEZZA DELL’OLIMPIONICA! Lisa... Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Jeanmonnot resta leader, Vittozzi settima BIATHLON 2025-26 : Grosse déception pour Lou Jeanmonnot qui finit 6e de la poursuite, Vittozzi sacré Contenuti e approfondimenti su Classifica Coppa del Temi più discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Franzoni in top-10; La classifica generale maschile: Odermatt campione per il 5° anno di fila; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta. Giovanni Franzoni alle Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: quando gareggia, la classifica e dove vedere le gare in direttaGiovanni Franzoni sarà in gara alle Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: scopri quando scende in pista l'azzurro. olympics.com Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni in top ten, Odermatt padroneMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Kranjska Gora. oasport.it Maurizio BORMOLINI è diventato il primo atleta italiano di snowboard a vincere per due volte consecutive la classifica generale di Coppa del Mondo delle specialità alpine riconfermandosi nuovamente al vertice anche nella graduatoria del gigante parallelo. - facebook.com facebook Maurizio BORMOLINI è diventato il primo atleta italiano di snowboard a vincere per due volte consecutive la classifica generale di Coppa del Mondo delle specialità alpine riconfermandosi nuovamente al vertice anche nella graduatoria del gigante parallelo. x.com