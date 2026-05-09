Campionato Italiano Para-Trap Manoppello 2026 | finale domenica 10 maggio in diretta su Tiro a Volo TV

Il Campionato Italiano Para-Trap Manoppello 2026 si svolge al Tav Sant’Uberto, dove oggi si tengono le gare di qualificazione per le tre classi funzionali PT1, PT2 e PT3. Le finali sono programmate per domenica 10 maggio e saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La competizione assegna i Titoli tricolori di questa edizione.

Al Tav Sant’Uberto si assegnano i Titoli tricolori 2026 nelle tre classi funzionali PT1, PT2 e PT3. Oggi la qualificazione, domenica 10 maggio le finali live su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Tutto è pronto al Tav Sant’Uberto di Manoppello Scalo (PE) per il Campionato Italiano Para-Trap 2026, l’evento che assegnerà i Titoli tricolori nelle tre classi funzionali del tiro a volo paralimpico. Le finali di domenica 10 maggio saranno trasmesse in diretta a partire dalle ore 16:00 su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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