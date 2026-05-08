Weekend di sport su Sportface TV | boxe scherma tiro a volo e atletica in diretta dall’8 al 10 maggio

Dal 8 al 10 maggio, sui canali della piattaforma OTT, si svolgono diversi eventi sportivi in diretta. Sono in programma i Campionati Italiani U17 di boxe, trasmessi su Italia Boxe TV, e le finali di Trap ad Almaty visibili su Tiro a Volo TV. Inoltre, si tengono il GPG di Riccione e la Festa Paralimpica su Assalto TV, oltre al Pegaso Meeting di Firenze su Atletica Italiana TV.

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