Il Papa si recherà a Napoli e Pompei in un viaggio che toccherà aspetti religiosi e sociali. Nel frattempo, in Campania si susseguono notizie di incidenti gravi tra mezzi pesanti e motociclisti, con alcune vittime. Sul fronte giudiziario, sono 31 le persone indagate in un'ampia inchiesta sugli appalti pubblici, che coinvolge diverse realtà della regione.

? Punti chiave Chi sono i 31 indagati coinvolti nella maxi inchiesta sugli appalti?. Come sono avvenuti gli scontri mortali tra mezzi pesanti e motociclisti?. Perché la Procura ha presentato ricorso contro il precedente provvedimento del Gip?. Quali sono le conseguenze del gol di Missori per l'Avellino?.? In Breve Uomo di 56 anni morto a Capua dopo scontro con mezzo nettezza urbana.. Trentenne di Sala Consilina deceduto per incidente con moto nel salernitano.. Procura contesta 31 indagati tra cui l'ingegnere Matteo Iannotti per appalti.. Avellino batte Modena 1-0 con autorete di Bagheria verso i playoff.. Il Papa Leone XIV ha toccato terra in Campania ieri, venerdì 8 maggio 2026, visitando le città di Napoli e Pompei per un incontro che ha coinvolto le massime autorità regionali e religiose del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania: il Papa a Napoli e Pompei tra fede e tragedie stradali

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