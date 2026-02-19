Papa Leone XIV in Campania | Pompei e Acerra tappe di un viaggio tra fede e impegno per la Terra dei Fuochi

Il Papa Leone XIV visita la Campania il 8 maggio 2026, per affrontare le questioni legate alla Terra dei Fuochi. La scelta di Pompei e Acerra come tappe principali deriva dall’esigenza di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali e sociali di queste zone. Durante il viaggio, il Papa incontrerà comunità locali e attivisti, portando un messaggio di speranza e impegno concreto. La visita si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alle periferie e alle criticità del territorio campano. La città si prepara ad accogliere questa visita importante.

Napoli e Pompei in Attesa del Papa: Leone XIV tra Fede, Terra dei Fuochi e Speranza. Napoli e Pompei si preparano ad accogliere Papa Leone XIV l’8 maggio 2026, in una visita che segna un ritorno significativo per la Campania e riprende un percorso di attenzione alle periferie iniziato da Papa Francesco. Il pontefice visiterà il Santuario della Madonna di Pompei e si recherà ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, per un gesto simbolico di vicinanza a una comunità da anni in lotta contro l’illegalità e il degrado ambientale. Un Pellegrinaggio Significativo: Radici e Antecedenti della Visita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Papa Leone XIV in Campania: tappe a Pompei, Napoli e Terra dei FuochiPapa Leone XIV visiterà la Campania, toccando siti come Pompei, Napoli e l’area della Terra dei Fuochi.

Un anno di pontificato per Papa Leone: ipotesi viaggio a Pompei, possibile tappa anche nella terra dei fuochiPapa Leone ha celebrato il suo primo anno di pontificato, iniziato l’8 maggio scorso, giorno dedicato alla Madonna di Pompei.

