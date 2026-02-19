Incendi boschivi in Campania | maglia nera alla provincia di Salerno parla l' assessore Zabatta

Un incendio boschivo in Campania ha devastato un’area di circa 50 ettari nella provincia di Salerno, causando danni alle foreste e alle proprietà vicine. La causa principale sembra essere un abbruciamento illegale che ha preso fuoco, alimentato dal vento forte di questi giorni. L’assessore Zabatta ha dichiarato che la regione intensificherà i controlli e le misure di prevenzione per evitare nuovi disastri. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.

"Salvaguardare le aree verdi e i boschi è una priorità: i territori siano protagonisti di una forte azione di tutela". Lo ha detto l'assessora regionale alla Protezione civile, Riforestazione e Biodiversità, ha aperto il saluto alla riunione plenaria sull'antincendio boschivo organizzata dalla Protezione civile della Regione Campania presso l'Auditorium del Centro direzionale, in vista dell'aggiornamento del Piano antincendio boschivo 2026-2028. "La doppia delega che il Presidente Roberto Fico ha voluto conferirmi, alla Protezione civile e alla Riforestazione - spiega l'assessora regionale Fiorella Zabatta - consente di rafforzare il legame tra salvaguardia del patrimonio forestale, lotta agli incendi, ricostituzione del patrimonio boschivo andato perduto e mitigazione del rischio idrogeologico derivante proprio dall'indebolimento dei suoli dovuto ai roghi, dando così pieno senso a una strategia integrata che punta non solo a spegnere gli incendi, ma soprattutto a ridurre la possibilità di frane e dissesti, nonché a proteggere in modo duraturo il nostro patrimonio naturale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Incendi boschivi in Campania, provincia di Salerno la più colpitaQuesta estate la Campania ha affrontato un’ondata di incendi senza precedenti.

Incendi boschivi in Campania, provincia Caserta quella più devastataGli incendi boschivi in Campania nel 2025 hanno fatto registrare numeri record.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.