Lega avvia la campagna elettorale a Viterbo | Mai con Frontini ha ucciso il confronto e lacerato le relazioni sociali

A circa un anno dalle prossime elezioni comunali, il partito di estrema destra ha dato il via alla propria campagna elettorale a Viterbo. La prima iniziativa prevede un confronto diretto con i cittadini, invitandoli a contribuire alla definizione del programma. La scelta di avviare questa fase rappresenta un passo importante per il partito, che si propone di coinvolgere direttamente la comunità nel processo di candidatura.

Ad un anno dalle elezioni comunali di Viterbo, partono i progetti elettorali. La Lega è la prima a inaugurare ufficialmente il periodo di concertazione con la cittadinanza, chiamata ad aiutare il Carroccio nella stesura del programma elettorale. Una mossa “civica” che lo stesso partito presenta.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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