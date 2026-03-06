Cristina Garmendia ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Mediaset España. La decisione riguarda il ruolo di vertice dell’azienda televisiva, che ora si trova a dover individuare un nuovo responsabile. La comunicazione ufficiale è stata resa nota dal gruppo, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La società proseguirà le proprie attività con il nuovo assetto direttivo.

Cambio ai vertici di Mediaset España. Cristina Garmendia lascia la presidenza del gruppo televisivo spagnolo. La decisione arriva – si legge nella nota – per intraprendere una “nuova fase professionale”, chiudendo così un mandato durato circa due anni. Garmendia era stata nominata Presidente nel maggio 2024, raccogliendo il testimone di Borja Prado in una fase delicata per il broadcaster iberico. In realtà il suo legame con l’azienda era ben più lungo: sedeva nel consiglio di amministrazione già da otto anni, durante i quali aveva ricoperto il ruolo di consigliera indipendente e guidato diverse commissioni interne. Il passo indietro arriva mentre il gruppo televisivo controllato da MFE – MediaForEurope continua il proprio percorso di riorganizzazione e integrazione europea. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mediaset España, Cristina Garmendia lascia la presidenza

Confindustria, Maria Cristina Squarcialupi alla presidenza della Federazione OrafiArezzo, 17 dicembre 2025 – L'Assemblea di Confindustria Federorafi, riunitasi ieri a Vicenza, ha eletto Maria Cristina Squarcialupi alla presidenza...

Comune di Terracina: Luca Caringi nuovo assessore. Lascia la presidenza del ConsiglioLuca Caringi lascia la presidenza del Consiglio di Terracina e accetta l'incarico di assessore.