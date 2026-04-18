A San Godenzo, una donna è stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire. Le indagini hanno portato all'arresto di un ex chef di 50 anni, detenuto da gennaio con l'accusa di aver commesso l'omicidio in concorso. L'accusa sostiene che l'uomo abbia agito per ottenere denaro tramite una polizza assicurativa. Si indaga anche su altri due omicidi attribuiti allo stesso soggetto.

Ne dà notizia oggi il quotidiano La Nazione, ricordando che per l’omicidio di Franka Ludwig, che sarebbe stata uccisa per intascare il premio di una polizza sulla vita che la 52enne tedesca sarebbe stata convinta a stipulare, è in carcere anche la presunta complice di Milza, la 59enne Simona Hirsch. Il corpo del genitore verrà riesumato nelle prossime settimane: nei prossimi giorni è previsto in Procura il conferimento dell’incarico ai consulenti che dovranno eseguire autopsia e accertamenti tecnici irripetibili sul corpo dell’uomo, una volta riesumato. Per la badante 40enne, spiega La Nazione, è in fase di definizione la rogatoria con il Perù (paese di origine della defunta, dove è stata sepolta).🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Donna uccisa a San Godenzo: altri due omicidi contestati all’ex chef. L’accusa: sempre per intascare la polizza

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Compagna uccisa per la polizza vita. L’ex chef accusato di altri due omicidi.

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