Calciomercato Milan le Top News di rassegna | verità su Lewandowski e Alaba Goretzka si avvicina

Nella mattina di oggi, venerdì 8, sono state diffuse le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Tra le novità più rilevanti ci sono le indiscrezioni riguardanti Lewandowski e Alaba, mentre Goretzka si avvicina alla squadra. Le fonti ufficiali confermano le trattative in corso e le possibili mosse della società rossonera per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

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Il Milan è pronto a tornare in campo contro l'Atalanta: domenica sera, a San Siro, i rossoneri vanno alla ricerca dei tre punti. Mancano tre giornate alla fine del campionato e il Diavolo deve conquistare sei punti per avere la matematica certezza di giocare nella prossima edizione della Champions League. Oggi, 8 maggio 2025, tante notizie di mercato e sul futuro societario del Diavolo: Schira e Zazzaroni sul futuro di Tare. La possibile decisione finale di Goretkza. I dubbi su Lewandowski e Alaba. Le top news da Pianeta Milan. Il giornalista Ivan Zazzaroni parla così sul futuro del Milan nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport': "Non si capisce la direzione, né la prospettiva a breve termine della società bifronte: non c'è traccia di un progetto e le ultime voci vogliono il ds Tare in uscita".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: verità su Lewandowski e Alaba. Goretzka si avvicina Notizie correlate Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: da Goretzka all’indizio su Mateta. Sogno GrimaldoIl Milan si prepara per giocare la sfida di Serie A contro il Sassuolo: mancano solo quattro giornate al termine della stagione e il Diavolo cerca... Leggi anche: Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: spunta l’idea Lukaku. Ecco l’offerta per Goretzka. Occhi su Koné Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan: via Leao, dentro Sorloth e Zirkzee. Juve-Allison: ecco le cifre. Inter di nuovo su Nico Paz; Calciomercato Milan, senza Champions addio a un top: ecco chi può partire; Calciomercato Milan – Allegri resta e punta tanti big: le ultimissime; Un altro giocatore del Manchester City andrà via a parametro zero. Maxi offerta sul tavolo: Maignan e l’addio al Milan, le ultimeContratto fino al 2031, fascia da capitano al braccio… Maignan è destinato a restare al Milan, a proseguire nell’avventura iniziata nel 2021 quando raccolse la pesante eredità di Donnarumma. A meno ch ... calciomercato.it Calciomercato Milan: Davide Bartesaghi è pronto a firmare il rinnovo di contratto con i rossoneri più aumento di stipendio. I dettagliCalciomercato Milan: Davide Bartesaghi è pronto a firmare il rinnovo di contratto con i rossoneri più aumento di stipendio. I dettagli ... calcionews24.com #Milan, sogno #Lewandowski: #Tare e #Allegri dicono sì, ma #Furlani frena. La richiesta per lo stipendio #SempreMilan #calciomercato x.com #Goretzka sempre più vicino al #Milan. Longari: “Da Monaco non ci sono più dubbi”. I dettagli #calciomercato #SempreMilan. I dettagli nei commenti. facebook