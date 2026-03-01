Bergomi | Vi spiego come Dimarco è diventato uno dei migliori mancini al mondo

Un ex giocatore della nazionale ha spiegato come un giovane esterno dell'Inter sia diventato uno dei migliori mancini a livello mondiale. Secondo lui, rispetto alle stagioni precedenti e alla gestione precedente, quest’anno l’atleta conclude più spesso le partite, dimostrando maggiore continuità e determinazione nel ruolo. Si tratta di un cambiamento evidente che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

C’è chi afferma che i numeri non dicano tutto. Saggezza popolare? Avversità alla matematica? Forse un 50 e 50. Ma la verità è che non c’è proprio nulla di più solido di un’argomentazione basata sulle statistiche. Ne sa qualcosa Federico Dimarco, che ha chiuso la stagione scorsa col fiato corto ma oggi è tornato uno degli esterni più forti al mondo. Perché? Rispondono i numeri: primo difensore a fornire cinque assist in cinque presenze consecutive nelle ultime 20 stagioni in Serie A, prima di lui ci erano riusciti solo Antonio Cassano, Gianni Munari, Miralem Pjanic e Lorenzo Insigne. Dopo quello ad Akanji nello 0-2 contro il Lecce, salgono a 15 gli assist dell’esterno nerazzurro in 24 partite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Caressa, discussione accesa sull'Inter: «Se la finalista di Champions va fuori agli ottavi è un flop». E Bergomi risponde così…

Inter, Fabio Caressa spiana Beppe Bergomi: "Non puoi negarlo"

