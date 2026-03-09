Decine di ex dipendenti accusano lo chef René Redzepi di aver compiuto abusi al Noma, uno dei ristoranti più rinomati al mondo a Copenhagen. Le accuse riguardano comportamenti inappropriati e condizioni di lavoro difficili all’interno del locale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media internazionali, portando alla luce le testimonianze di chi ha lavorato nel ristorante.

Secondo decine di ex dipendenti, al Noma di Copenhagen lo chef René Redzepi avrebbe creato un ambiente intimidatorio e violento La sua testimonianza è stata raccolta insieme a quelle di oltre trenta ex dipendenti del ristorante dalla giornalista Julia Moskin in un’inchiesta pubblicata domenica. Le storie raccolte risalgono al periodo tra il 2009 e il 2017. Molti hanno raccontato di aver lavorato in un ambiente intimidatorio e, in alcuni casi, violento, soprattutto per via del comportamento di Redzepi. Alcuni hanno detto che dopo aver lavorato al Noma sono andati in burnout; altri di aver sofferto di disturbi da stress che hanno impiegato molto tempo a curare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le accuse di abusi a uno dei migliori ristoranti al mondo

