Nel calciomercato del Milan si parla di un possibile ritorno di Lukaku in rossonero. Il calciatore belga avrebbe manifestato la volontà di rimanere a Milano, considerando un possibile inserimento nel reparto offensivo. La squadra sta valutando le opzioni per il modulo 3-5-2 e Lukaku potrebbe rappresentare una soluzione in questa direzione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’interesse tra le parti sembra esserci.

Romelu Lukaku manda segnali al Milan: questa l'indiscrezione di mercato lanciata questa mattina da 'Tuttosport'. Le strade del belga e dei rossoneri si sono avvicinate molto negli ultimi anni, ma il Diavolo non ha mai chiuso per Lukaku, che in Italia ha giocato con Inter, Napoli e Roma. Allegri vorrebbe sempre una prima punta fisica per il suo 3-5-2 e Lukaku (al top della forma) sarebbe l'ideale per le caratteristiche. Sa giocare con i compagni, sa tenere la palla spalle alla porta, sa segnare quando ne ha l'opportunità e può fare reparto da solo. Sarebbe una vera prima punta per Massimiliano Allegri, che con Pulisic e Leao fatica a trovare un giocatore che possa al meglio interpretare quel ruolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Lukaku si offre: perché sarebbe l’incastro perfetto per il 3-5-2 di Allegri

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