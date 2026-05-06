Durante le ultime ore si è parlato molto del possibile trasferimento di Robert Lewandowski al Milan, dopo che il suo agente ha dichiarato che ne discuteranno in futuro. La trattativa tra il calciatore e il club rossonero è ancora aperta, ma non ci sono conferme ufficiali al momento. La situazione rimane in evoluzione e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Il nome di Robert Lewandowski torna a intrecciarsi con quello del Milan. Dopo settimane di indiscrezioni che lo accostavano a diversi club, tra cui rossoneri e Juventus, oltre alle piste MLS e Arabia Saudita, nelle ultime ore è riemersa con forza anche l’ipotesi di una permanenza al Barcellona. A riaccendere i riflettori è stato l’arrivo in Catalogna dell’agente Pini Zahavi. Intercettato all’aeroporto da 'Mundo Deportivo', il procuratore ha confermato che durante il viaggio si parlerà anche del rinnovo del centravanti polacco: “Sì, ne parleremo”. Parole sufficienti per riaprire una telenovela: l’addio del classe 1988 al club spagnolo sembrava ormai vicino, ma ora la trattativa tra le parti è ufficialmente ripartita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Lewandowski al Milan? “Ne parleremo”, il clamoroso annuncio del suo agente

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