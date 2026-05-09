Calciomercato Juventus Champions decisiva per allontanare il Liverpool da Conceição

La Juventus si sta concentrando sul calciomercato con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League. La qualificazione rappresenta un elemento chiave per la società, che altrimenti potrebbe perdere alcuni dei suoi giocatori più importanti. La presenza nella competizione europea è considerata decisiva per il futuro della squadra e per le trattative in corso. La squadra si gioca molto in queste ultime partite di campionato, con la qualificazione che resta un obiettivo prioritario.

La Juventus deve a tutti i costi strappare un biglietto per la prossima Champions, altrimenti rischia di perdere dei giocatori fondamentali. Il Liverpool monitora da vicino Francisco Conceição ed è pronto ad offrire al portoghese un contratto ben più alto di quello firmato a Torino. Il Liverpool vuole Conceição. La Serie A è ai suoi giri finali e ogni squadra deve fare i conti con gli obiettivi raggiunti e quelli mancati. La Juve,però, non è ancora certa di aver raggiunto l’obiettivo principale: piazzarsi tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions. Obiettivo fondamentale, sia per la credibilità del club, sia per non rischiare di perdere giocatori fondamentali della rosa, tra cui il figlio d’arte dell’attuale allenatore dell’Al-Hittihad, Sérgio Conceição.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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