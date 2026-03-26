Il Liverpool ha annunciato che Mohamed Salah lascerà il club a parametro zero, suscitando grande attenzione sulle possibili alternative per la squadra. Tra i nomi in circolazione, spicca quello di Francisco Conceição, che è finito nel mirino dei Reds. La notizia ha attirato l’interesse anche di altri club, mentre si attendono sviluppi sul futuro dell’attaccante egiziano.

L’annuncio ufficiale dell’addio di Mohamed Salah al Liverpool a parametro zero scuote le fondamenta della Continassa: la caccia dei Reds all’erede dell’egiziano mette nel mirino Francisco Conceição. Con l’uscita di una leggenda da 225 gol e 122 assist, il tecnico Arne Slot ha rotto gli indugi, avviando i primi sondaggi esplorativi per l’esterno della Juventus. Sebbene la prima scelta ad Anfield rimanga Michael Olise, le resistenze del Bayern Monaco — intenzionato a trattenere il francese alla corte di Kompany — hanno spinto la dirigenza inglese a virare con decisione sul talento portoghese della scuderia bianconera. La Juventus, che ha riscattato Conceição la scorsa estate investendo oltre 30 milioni di euro, non chiude la porta alla cessione ma fissa il prezzo dell’autorità: servono 45 milioni di euro cash per la fumata bianca. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juventus, effetto Salah: il Liverpool piomba su Conceição

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