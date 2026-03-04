Si sono fatte avanti nuove indiscrezioni riguardo al possibile riscatto di Douglas Luiz da parte della Juventus dall’Aston Villa. In vista della prossima estate, si parla di un interesse concreto da parte dei bianconeri, con trattative che sarebbero in fase di valutazione tra le parti coinvolte. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le discussioni continuano a tenere banco tra le fonti vicine al club.

Calciomercato Juve LIVE: chi resta e chi parte in estate. Spunta il nome di Malen Boga Juve, il riscatto è fissato a 4 milioni e mezzo di euro. Cosa filtra sul suo futuro in vista dell’estate Holm Juve, cosa filtra sulla permanenza a Torino del difensore. Tutte le news dalla Continassa Vicario alla Juve, l’estremo difensore del Tottenham è in pole position per difendere la porta bianconera l’anno prossimo. Le ultimissime Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. Sul campo in sintetico dico questo» Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, le novità sul possibile riscatto dell’Aston Villa. Cosa filtra dalla Continassa

Leggi anche: Douglas Luiz torna all’Aston Villa: prestito dalla Juve e riscatto a 22 milioni

Douglas Luiz Aston Villa, è tutto fatto: le ultimissime novità sul ritorno del centrocampista della Juve nel club londineseAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio.

Tutto quello che riguarda Douglas Luiz Juve.

Temi più discussi: Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: Un'altra idea, l'allenatore...; Douglas Luiz rinato all'Aston Villa: quanto incasserebbe la Juve dal riscatto; Douglas Luiz tra flop Juventus e rinascita all’Aston Villa: Un’altra idea, un altro allenatore; Sky: Juventus eyeing Wolves midfielder as Douglas Luiz replacement.

AAA cercasi, l’annuncio Juve su LinkedIn: mai più casi come quello di Douglas LuizPosizione aperta sui social, il profilo può arrivare dalla prossima stagione: ecco la figura che vuole la società bianconera ... tuttosport.com

Pagina 4 | Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: Un'altra idea, l'allenatore...Il centrocampista brasiliano torna sul suo periodo lontano dalla Premier e ammette che non vedeva l'ora di tornare nella squadra che lo ha reso grande ... tuttosport.com

Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: "Un'altra idea, l'allenatore..." facebook