Calciomercato Juve | i riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz valgono come la Champions La situazione

Nel calciomercato della Juventus, si discute dei riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, considerati fondamentali per il club. La società ha deciso di investire su questi due giocatori, valutando le operazioni come strategiche per il futuro. La scelta di riscattare i contratti è stata ufficializzata e rappresenta un passaggio importante per il progetto sportivo della squadra.

Calciomercato Juve, Romano svela un incasso di 50 milioni di euro: le situazioni legate a Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Quando scatteranno i riscattidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, le ultime di Fabrizio Romano sui riscatti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz.

Douglas Luiz-Nico Gonzalez valgono... la Champions: tesoretto da 57 milioni, cosa può succedereDouglas Luiz e Nico Gonzalez valgono quasi come la qualificazione in Champions League.

