Calciomercato Inter Josep Martinez | il futuro in due settimane

Durante questa stagione, il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez, ha ancora un percorso da completare. Le voci di mercato lo collegano a possibili cambiamenti nei prossimi quindici giorni. Intanto, la squadra si prepara a concludere il campionato con i migliori risultati e a tentare di vincere la Coppa Italia. La sua situazione contrattuale e le decisioni future sono al centro di discussioni e rumors in questa fase del calciomercato.

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Voci di calciomercato, un campionato da chiudere al meglio e una Coppa Italia da conquistare: nel convulso 202526 del secondo portiere dell’ Inter Josep Martinez non è stato ancora scritto il finale di una storia del tutto particolare. Calciomercato, l’Inter valuta il potenziale di Josep Martinez Doveva essere la stagione del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Josep Martinez: il futuro in due settimane ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX MERCATO INTER: INTRIGO MUHAREMOVICLE ULTIME SU BASTONI E JONESLAZIO-INTER: CHANCE PEPO E BONNY Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter: focus su Josep Martinez Leggi anche: Calciomercato Inter: Josep Martinez vuole giocare titolare Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter vicinissima a Vicario: c'è l'accordo con il portiere, ma anche la variabile Martinez; Inter, avvisato Sommer: addio a fine stagione. Martinez si gioca il futuro: tocca a lui in Coppa Italia; Filip Stankovic: il ritorno non è scontato, l'Inter sta ancora decidendo; Inter, Martinez sorpassa Vicario: è in pole per l’anno che verrà. Calciomercato Inter news | Josep Martinez resta? Il futuro della porta nerazzurra (oggi 24 aprile 2026)Calciomercato Inter news oggi venerdì 24 aprile 2026: Josep Martinez resta? È ancora tutto da definire il futuro della porta nerazzurra dopo Sommer. ilsussidiario.net Calciomercato Inter: per Martinez non basta la Coppa Italia, c'è VicarioJosep Martinez non sarà il portiere titolare dell'Inter nella prossima stagione. Il portiere spagnolo ha dimostrato in Coppa Italia tutto il suo valore, respingendo firmando il passaggio del turno con ... fantacalcio.it Inchiesta arbitri: oggi l'interrogatorio di #Schenone , club referees manager dell' #Inter . Chiné riapre l'indagine sportiva calciomercato.com/liste/inchiest… x.com [Romano] Pini Zahavi, l'agente di Lewandowski, a Milano per colloqui iniziali. Il Milan sta tenendo d'occhio la situazione ma rimane diviso internamente sull'idea di perseguire Lewandowski. reddit