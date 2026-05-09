Nel calciomercato della Fiorentina, si fa strada l’ipotesi di una cessione di Moise Kean in estate. Il giocatore sta lavorando intensamente per recuperare forma prima della fine della stagione, ma il suo futuro con la maglia viola potrebbe essere in discussione. Un elemento che potrebbe influire sulla decisione riguarda il nodo legato alla sua permanenza in rosa.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro

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