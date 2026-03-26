Calciomercato Inter | Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire
Il futuro di Marcus Thuram con l’Inter sembra incerto, con voci che indicano una possibile cessione. È stato stabilito un prezzo di vendita e si discute sulla possibilità che il francese lasci la squadra nelle prossime settimane. Le trattative e le valutazioni di mercato sono ancora in corso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partenza del calciatore.
Calciomercato Roma: in arrivo un ‘fedelissimo’ di Gasperini? Può riabbracciare il suo mentore nella Capitale. Cosa sta succedendo Salah in Serie A? Carragher fa tremare i tifosi: «Potrebbe giocare in quella squadra!». Ecco l’assist di calciomercato per quella big italiana Como, il ds Ludi a tutto tondo: «Non abbiamo paura che Fabregas possa lasciarci. Nico Paz è felice qui ma.Scudetto? Oggi utopico, ma puntiamo all’eccellenza» Malen fa una confessione sul trasferimento alla Roma: «La Serie A mi si addice, me l’ha consigliata... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Calciomercato Juve, Marcus Thuram non arriverà in bianconero a giugno. Ecco dove potrebbe giocare il francese in caso di addio all’Interdi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Marcus Thuram non si trasferirà a Torino in estate.
Leggi anche: Stankovic Inter, i nerazzurri ci pensano: fissato il prezzo della ricompra! I dettagli
Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter
Temi più discussi: Inter, Thuram piace in Premier League; Inter, Thuram possibile uscita davanti a un'offerta congrua; Calciomercato Inter, sirene dalla Premier per Thuram: la situazione; Corriere dello Sport - L'Inter si interroga su Thuram: c'è la Premier League, la clausola rescissoria e il prezzo fissato.
Calciomercato Inter | Thuram, annuncio clamoroso pochi minuti faNuovi aggiornamenti di calciomercato raccontano quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane in casa Inter ... cittaceleste.it
Calciomercato Inter, Thuram ai saluti: Giusto andare via in estateIl mercato dell'Inter registra le parole di Dalmat sul futuro di Marcus Thuram: Giusto che vada via in estate ... interlive.it
#Inter, Calhanoglu: "Mi volevano #Juventus e Barcellona. Chivu dà un'opportunità a tutti, con Inzaghi era diverso" calciomercato.com/liste/inter-ca… x.com
Koné nel mirino dell’Inter Dalla Gazzetta dello Sport Pronto un nuovo assalto: offerta oltre i 40 milioni per il centrocampista giallorosso #asroma #Roma #asr #Koné #Calciomercato #Inter #GazzettadelloSport - facebook.com facebook