Calciomercato Inter | Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire

Il futuro di Marcus Thuram con l’Inter sembra incerto, con voci che indicano una possibile cessione. È stato stabilito un prezzo di vendita e si discute sulla possibilità che il francese lasci la squadra nelle prossime settimane. Le trattative e le valutazioni di mercato sono ancora in corso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partenza del calciatore.