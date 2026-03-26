Calciomercato Inter | Thuram lascia i nerazzurri? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero partire

Da calcionews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Marcus Thuram con l’Inter sembra incerto, con voci che indicano una possibile cessione. È stato stabilito un prezzo di vendita e si discute sulla possibilità che il francese lasci la squadra nelle prossime settimane. Le trattative e le valutazioni di mercato sono ancora in corso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partenza del calciatore.

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