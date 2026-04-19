Calciomercato Juve | per la difesa spunta Baidoo chi è e perché è legato al futuro di Boga

Sul calciomercato della Juventus si parla di un possibile interesse per un difensore di origini africane, noto per le sue qualità tecniche e fisiche. La società sta valutando questa opzione in vista delle prossime sessioni di mercato, collegandola anche a possibili scambi o inserimenti di altri calciatori nel progetto. La trattativa sembra ancora in fase preliminare, con dettagli ancora da definire tra le parti coinvolte.

Lewandowski incontra la Juve: l’agente sta per sbarcare in Italia. Clamoroso intreccio col Milan e Vlahovic Kalulu Juve, Pierre è il prossimo sulla lista rinnovi: mossa anti Premier. Potrebbe avvicinarsi allo stipendio di. Holm-Joao Mario: cosa può succedere tra Juve e Bologna. E Spalletti ha questa convinzione sullo svedese Bernardo Silva alla Juve, spunta un retroscena: il piano di Comolli per portare il portoghese in bianconero. Gli aggiornamenti Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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