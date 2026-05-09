Calciomercato Como | SOS giocatori italiani due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana Chi sono
Il mercato estivo del Como si concentra sulla ricerca di giocatori italiani per rafforzare la rosa. Due sono i principali obiettivi individuati dal club per migliorare la componente nazionale della squadra. La trattativa con i presunti giocatori coinvolge diverse società, con l’obiettivo di portare a termine gli accordi prima dell’inizio della nuova stagione. La strategia mira a consolidare la formazione con elementi provenienti dal calcio italiano.
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