Calciomercato Napoli rivoluzione ‘verde’ | non solo Alajbegovic altri quattro nuovi talenti nel mirino per rinforzare la rosa in estate Chi sono

Sul calciomercato del Napoli si parla di un possibile arrivo di Alajbegovic, considerato il principale obiettivo per la prossima stagione. Tuttavia, il club sta monitorando anche altri quattro giovani talenti, che potrebbero essere inseriti nella rosa estiva. La strategia di rafforzamento si concentra su profili emergenti, con l’obiettivo di migliorare la squadra in vista delle competizioni future. La società non ha ancora ufficializzato nessun acquisto, ma le trattative sono in corso.

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